El reencuentro de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en la segunda sesión del juicio contra su hijo: ni han hablado ni se han mirado

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, padres de Daniel Sancho, s e han reencontrado en la corte de Koh Samui donde se está celebrando el juicio contra su hijo. Ella no pudo asistir a la primera sesión por encontrarse indispuesta pero en este segundo día sí ha podido ir y se ha reencontrado con su expareja.

Según los presentes en la sala, Rodolfo y Silvia no se han dirigido la palabra y no se han mirado a pesar de que han estado seis horas bajo el mismo techo. Ambos han llegado a la corte separados por 20 minutos de diferencia, primero él y luego ella. En el interior, Silvia Bronchalo se ha sentado al final de la sala junto a personal de la embajada y Rodolfo Sancho tres filas más adelante.

A su salida, Rodolfo Sancho se mostraba evidentemente molesto con la prensa, recordando que en Tailandia no se puede grabar a la gente en la calle.

Pero además, la letrada se ha mostrado comprensiva con Rodolfo Sancho y desvelaba ha mantenido una conversación con ellos. No ha querido entrar en detalles por "respeto" al actor pero sí comentaba que han terminado con un "abrazo".

"Como ser humano, no puedo si no decirle que lo siento por lo que ha ocurrido y cómo le ha podido involucrar a él porque, al final, no es responsable de los actos de su hijo", decía.