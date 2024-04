Exclusiva| La segunda parte de la entrevista de José María, hijo de Carmen Borrego y Paola: los detalles

Si pensábamos que ya se conocían todas las palabras de José María, hijo de Carmen Borrego y Paola Olmedo en la entrevista que concedieron el pasado miércoles a la revista 'Semana', esto no es así, hay una segunda parte de la exclusiva , con muchas más declaraciones que las anteriores y, en 'TardeAR' adelantamos todos los detalles que se conoceran de manera íntegra mañana en la revista.

Hace tan solo unos días estallaba la bomba que hacía temblar al clan Campos, España se paralizaba con esta guerra entre madre e hijo tras la entrevista de Carmen Borrego. Pero esto todavía no ha acabado, esta tarde hemos avanzado en nuestro programa la segunda parte de la nueva entrega de la entrevista de José María y Paola Olmedo que se verá completa en la revista 'Semana' mañana en los quioscos.

Jorge Borrajo, director de Semana, nos ha adeltantado algunos detalles: "Quiero dejar claro que no es que hayamos hablado con ellos de nuevo, no es que quieran responder a lo que se ha dicho esta semana. Nosotros recogemos un poco las respuestas de la entrevista que se quedaron fuera, no dimos tanta importancia al tema de cuando Carmen cuenta que Paola está embarazada y si cobraron por ello. Esto se comenta durante la entrevista, lo pasamos un poco por alto y hemos querido ofrecer la versión de ellos contaba de manera amplia".