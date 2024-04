El protagonista de los audios era el compañero de trabajo de la anterior pareja de Paola y ha explicado que ambos terminaron muy mal en el pasado. "Acabaron muy mal porque tenía muchas peleas, muchas discusiones" . En las grabaciones ha comentado que Paola se ha acercado a José María Almoguera por conveniencia: "Es un chico que viene de una familia bastante acomodada, le ayudó a montar sus cosas... Creo que Paola no elige, o no elige al azar o creo que es más por interés que por amor con quien está ahora mismo, que es el hijo de Carmen Borrego".

Por último, ha confesado que Paola Olmedo reniega de su origen latinoamericano: "Es bastante racista... Ella no quería ser relacionada con gente de fuera". El hombre ha explicado que Paola Olmedo nunca comentaba que era de Argentina si no era estrictamente necesario: "Si no era alguien de muy de su entorno o por necesidad, ella nunca decía que era de fuera"