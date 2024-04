Exclusiva | Habla el otro afectado en la traición a Silvia Tortosa: "Su marido llevaba años yendo a mi casa"

Felipe Hita es el otro implicado en la traición a Silvia Tortosa, el marido de la mujer con el que Carlos Cánovas habría mantenido una relación

"A mí me despacharon ¿Por qué no despachan también a Silvia? Yo no tengo dinero, blanco y en botella", decía Felipe Hita

A Felipe Hita una infidelidad le ha unido a Silvia Tortosa y es que asegura que su mujer y el marido de la presentadora, Carlos Cánovas, tuvieron una relación. “Me he enterado hace siete días”, confesaba él en directo en ‘TardeAR'.

Carlos Cánovas y Silvia Tortosa empezaron su relación en el 2007 y estuvieron 17 años juntos. Se conocieron en la fiesta de n amigo de él, productor de cine, y su diferencia de edad de 22 años nunca fue un problema.

Sin embargo, ha trascendido que Silvia podría haber roto su relación poco antes de morir tras descubrir una infidelidad y Felipe Hita fue el otro afectado. Era el marido de Marina Lozano, quien habría mantenido una relación en paralelo con Carlos Cánovas. La presentadora madrileña conoció a Silvia en una serie en la que la actriz hacia el papel de su madre y así habría entablado contacto con su marido.

Las sospechas de Felipe Hita

Felipe nunca sospechó nada pero ahora "uniendo hilos" y hablando con sus vecinos se ha dado cuenta de que había cosas "que no tenían mucho sentido" y añadía: "Me he enterado que lleva yendo por mi casa ya mucho tiempo, años".

Recuerda que, cuando Silvia y su mujer empezaron a trabajar juntas, los dos matrimonios pasaron unos días durante un festival de cine: "Empezó a llamarla por teléfono y le dije, le has debido gustar, pero Marina le gusta a mucha gente".

"A partir de ahí no he tenido ningún problema", nos contaba Felipe, pero ahora recuerda pequeños cambios de su mujer que en el pasado pasaron desapercibidos pero que ahora cobran sentido: "Los viernes empezó a no venir a la clase de kárate, decía que se estaba tomando un vino, a veces llegó muy tarde, pero no le di importancia".

Con el paso del tiempo, Marina le pidió el divorcio. En principio se planteó una separación amistosa pero, de repente, Marina anuló la primera demanda de divorcio y emprendió otra en la que quería "todo para ella".