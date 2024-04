Las bonitas palabras de Ana Rosa a una abuela que no puede ver a sus nietos: "Eres como yo, una superviviente y las supervivientes tenemos paciencia"

La abuela ha conectado con Ana Rosa y se ha derrumbado al hablar con ella. La mujer ha empezado a llorar desconsoladamente y le ha comunicado a la presentadora que no puede hablar demasiado. "Perdóname, no puedo ni hablar", le ha comentado la abuela. Ana Rosa ha intentado calmarla para saber más sobre lo que está viviendo la mujer.

Rosa ha explicado que no ve a sus nietos desde hace un buen tiempo: "Sin ver absolutamente a mis nietos llevo un año y pico desde las navidades del año 2022... No los deja la madre, no nos coge el teléfono. Las veces que hemos conseguido hablar con ella ha sido por medio de ordenador o por medio de otra persona. Enseguida nos cuelga y no nos hace caso".