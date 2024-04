Habla un hombre que presenció la detención de dos personas presuntamente implicadas en el crimen de Chiloeches: "Los tiraron al suelo"

Windy es una influencer que comparte en redes sociales sus bailes y entrenamientos. Además, es cantante de música urbana y es muy reconocida porque es prima del político Juan Guaidó. Esta no es sería su primera detención y es que habría sido detenida en Venezuela en el año 2021 por un accidente de tráfico.

'TardeAR' ha tenido acceso a su foto de perfil, en la que escribe: "La peor forma de llorar es cuando no sueltas ni una lágrima pero mueres por dentro".

Fue detenida junto a Fernando en un hostal de Daganzo y en 'TardeAR' hemos hablado con Antonio, uno de los huéspedes que estaba en el hostal en el momento en que fueron detenidos: "El sábado la vi a ella cómo entra en el hostal y a él no lo vi hasta el día siguiente. Iba tranquila". A él le vio después, cuando se tomaba algo cerca y estaba "como si no hubiera pasado nada".

Se dice que presuntamente Fernando podría haber sacado un destornillador, pero Antonio no lo sabe: "Eso no lo vi, sé que algún policía tuvo heridas o erosiones en el cuerpo".

Ahora, Windy no puede salir de España, le han retirado el pasaporte y tiene que comparecer cada 15 días pero ha vuelto al hostal para recuperar sus cosas, sin embargo, no lo ha conseguido dado que fue de noche y estaba cerrado, con lo que no pudo recuperar su maleta.