La desesperación de la madre de un vecino que aterroriza a su comunidad: "No podemos hacer más"

Además, Silvia, la prima del vecino violento, ha querido contar sobre la amenaza que vivió con él: "Me tocó un sábado a las siete de la mañana y entonces me levanté... Abrí, me cogió, me arrastró hasta la planta primera y con un pincho". La mujer ha contado que en ese momento llamó a otra vecina para que avisase a su marido y ha añadido que sufrió un ataque de ansiedad: "Tenía un ataque de ansiedad, que no podía ni respirar".