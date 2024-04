Las claves de lo que sucedió en la casa de William Levy con la policía: "La limpiadora llama a la exmujer para decirle que hay objetos sexuales"

Los hechos han ocurrido en Estados Unidos, en Florida, cuando la exesposa y la hija de ambos han llegado a la vivienda y han descubierto que se encontraba con otra mujer. La policía ha acudido al lugar y Levy ha empezado a gritar desde la puerta para que le dejasen tranquilo. La policía ha entrado a la casa para interrogar al actor y después, según ellos, le han contado a la exmujer que no había nadie en la casa.

Por último, Álex Rodríguez ha confesado que la exmujer le ha acusado de maltratar a la niña de ambos, pero lo que él intentó fue que no viese a la mujer con la que estaba en la vivienda: "William para que la niña no vea lo que está ocurriendo ahí dentro la empuja a la niña y son esos empujones los que hizo que llamaran a la policía... Realmente el papá no estaba maltratándola, sino que estaba tratando de impedir que vea lo que estaba pasando en ese dormitorio".