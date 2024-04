En la calle, arruinada y viviendo en un coche por culpa de su marido: la dura situación de Isabel a sus 71 años

Esta mujer de 71 años , ya denunció en 'TardeAR' que tras una vida trabajando mano a mano con su marido, descubrió que se había quedado con todo , que ella no tenía nada a su nombre y que iba a desahuciarla.

De su matrimonio y de su marido, nos contaba: "Creía que tenía todo en gananciales. Él tiene metido en la cabeza que es soltero y que todo es de él, que no aporté nada al matrimonio. A mi nombre no hay ni una silla para que me siente".