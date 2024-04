Una madre pide justicia por el asesinato de su hijo de 15 años por bandas latinas: "Estoy muerta en vida, me han quitado medio corazón"

La madre ha explicado que uno de los acusado ha huido de España: "Se sentaron cuatro acusados y uno de ellos se ha escapado"

Manuela ha comentado que va a recurrir la sentencia: "Se puede recurrir a la Audiencia Provincial, pero yo ya no confío en la justicia de España"

Uno de los culpables solo ha recibido 7 años de prisión, de los cuales solo cumplirá 2 años, 2 meses y 2 días

El terrible caso de Manuela, una madre que perdió a su hijo Daniel en 2016 en mitad de una pelea entre bandas latinas, pide justicia para los asesinos de su hijo. La madre lleva 8 años luchando con la justicia para que los culpables paguen por el asesinato de su hijo de 15 años.

La pelea se inició en la Puerta del Sol de Madrid y los agresores atacaron a Daniel con golpes y varias puñaladas, a pesar de no tener nada que ver con ellos. Tras todos estos años de incertidumbre, la sentencia ha salido por fin, pero es irrisoria, ya que solo se ha condenado a uno de los atacantes con una pena de 7 años.

Manuela ha hablado con Ana Rosa y ha explicado que no se ha hecho justicia: "Esperas 8 años para que te digan que el asesino de tu hijo va a cumplir 7 años, pero como ya ha cumplido dos y no podía estar más en preventiva, va a cumplir solamente 2 años, 2 meses y 2 días por llevarse la vida de un niño de 15 años que no tenía nada que ver con ellos".

La presentadora le ha preguntado si puede recurrir la sentencia en algún lugar y Manuela ha confirmado que sí: "Se puede recurrir a la Audiencia Provincial, pero yo ya no confío en la justicia de España". Tras esto, ha explicado que no entiende por qué han tardado tanto tiempo en dar la sentencia: "Ni siquiera el abogado me ha dado una explicación. Nosotros lo único que hemos hecho es estar luchando, esperando y confiando que, después de que se haga un juicio, se haga un poquito de justicia".

La madre se ha derrumbado en el programa y no ha parado de llorar recordando a su hijo: "Yo estoy muerta en vida, me han quitado medio corazón. Daniel era el loquito de la casa, siempre estaba sonriendo... Yo ya no levanta cabeza desde que Daniel no está". Manuela ha continuado explicando que hubo 13 agresores y solo uno ha sido condenado: "Esto es una vergüenza, no solamente a Daniel le pegaron, recibió varias puñaladas y nadie va a pagar por eso".