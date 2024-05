Begoña, de 69 años, amenazada de muerte por su inquilino robarle las pinzas de la ropa: "Me ha pegado en varias ocasiones"

Agresiones, inultos e incluso ataques con escrementos, es lo que está viviendo María Begoña, de 69 años

Begoña nos cuenta lo mal que lo está pasando con su inquilino desde hace un año y medio

Agresiones, inultos e incluso ataques con escrementos, es lo que está viviendo María Begoña, de 69 años, todo porque, una vez, supuestamente le cogió un par de pinzas del tendedero comunal a un inquilino y por recoger una carta para este hombre, por petición del cartero, desde entonces dice que "quiere matarla".

Begoña vive atemorizada, denuncia que su inquilino desde hace seis años, que vive justo debajo de ella le grita y le insulta a diario, incluso le amenaza de muerte con una sierra. Hasta hace un año y medio no había tenido ningún problema con él, pero de ese tiempo a esta parte recibe insultos y tiene miedo cada vez que llega a su casa, algo que nos ha contado en primera persona en 'TardeAR'.

"Se me ha acercado con una hazada del campo y me empezó: 'que te mato, p*, ladrona' Yo estaba temblando y no sé cómo me enfrenté a él", relataba y este le reclamaba que le había robado dos pinzas: "Me pegó un puñetazo en el lado derecho y me puso el ojo rojo".

Y nos contaba cuando empezaron los problemas con algunos ejemplos: "No le hice caso cuando me pidió que sacase mi coche del garaje para meter el suyo dos veces y la tercera me rompió la puerta del garaje. Otro día estaba cosiendo en la calle, pasó una amiga mía y se paró a hablar conmigo y le dijo: 'márchate, que esta tiene que coser, no tienes que estar aquí". Algo que fue yendo a más con insultos cada vez peores y con una situación insostenible.

"Me ha pegado en varias ocasiones, otra vez estaba bajado de colgar la ropa, me pegó un empujón y me di con el alambre. Otra vez vino con la sierra, que dice que se la ha comprado para matarme y que me va a hacer picadillo", nos relataba, como también asegurada que también ha llegado a acosarle: "Se pone delante de la ventana de mi cocina y me acosa".

'TardeAR' habla con su inquilino