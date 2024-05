Vicky Martín Berrocal desvela lo que no se atrevió a preguntarle a Victoria Federica en su entrevista: "No me salió hablar de sexo, estaba nerviosa"

Victoria Federica ha hecho su primera entrevista en la que se ha abierto en canal junto a Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal ha confesado que Victoria Federica confía en ella y por eso accedió a hacer la entrevista: "Ella me dice que quiere hacerlo conmigo"

Vicky Martín Berrocal ha conseguido realizar la primera entrevista de Victoria Federica en su podcast 'A solas con Vicky Martín Berrocal'. La sobrina del rey ha explicado cosas muy personales de su vida: la familia, el amor, su temor ante los medios... En el plató de 'TardeAR', Vicky ha comentado que es la primera vez que Victoria Federica habla sin tapujos: "Nunca se había sentado a conversar durante una hora".

La colaboradora ha dejado claro que Victoria Federica confía en ella y por eso le concedió la entrevista: "Ella me dice que quiere hacerlo conmigo por primera vez y que si no es conmigo no se atreve". Vicky ha confesado que esta entrevista para ella ha sido algo difícil: "Esto es un regalo y es un lujo, pero también es una responsabilidad". Vicky Martín Berrocal ha explicado porque conoce a Victoria Federica: "Por mi hija Alba, estudiaron en la misma universidad. Yo la he visto en cumpleaños de mi hija, me la he cruzado en algún evento, en alguna feria..."

Además, ha dejado claro que en su podcast siempre suele hablar sobre sexo con los invitados, pero esta vez fue diferente: "Una cosa que yo no le pregunté... Yo hablo de sexo, lo suelo hacer porque de todo se puede hacer en esta vida de forma natural, pero con ella no me salió, pero no por nada, porque la charla fue por otro lado y estaba muy nervioso, era su primera vez".

A Ana Rosa le ha llamado la atención que sea tan tímida y que se haya abierto redes sociales para exponerse mucho más. Vicky Martin Berrocal ha aclarado que lo ha hecho para mostrarse de una manera diferente a como la señalaban la prensa: "Me dijo que los medios estaban enseñando una Victoria que ella no reconocía".

La entrevista de Victoria Federica con Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal le ha realizado una entrevista a Victoria Federica en la que se ha abierto en canal sobre su familia, el amor y también sobre su discrepancia con los medios de comunicación. La sobrina de Felipe VI ha dado una entrevista muy cercana y explicado que se siente feliz de pertenecer a la familia que pertenece: "Heredo los valores que me ha dado mi familia, mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos..."

Sobre su hermano Froilán ha comentado que se lo pasa muy bien con él: "Creo que es mi mejor amigo, es una persona vitamina. Cuando estoy con él me olvido de todo, me siento protegida". Por otro lado, Victoria Federica ha confesado cómo ha sido y es su vida amorosa: "Yo sí creo en el amor para toda la vida"