Ángel pide ayuda, entre lágrimas, para reconstruir su casa, reducida a cenizas desde hace 40 días: “Mi situación es inhumana”

Ángel atiende a ‘TardeAR’ en directo junto a su hermano Juan, de 73 años, y asegura que, aunque ha pedido ayuda por varios canales, no está obteniendo la ayuda que necesita: “Aquí no hay quien viva, esto es inhumano. Hemos pedido auxilio a servicios sociales, a todo el mundo que de por sí me tendría que ayudar, y nadie me ayuda. Pido, por favor, encarecidamente, a un abogado que defienda mis derechos. Quiero vivir en condiciones humanas, no puede aguantar más esta situación”.