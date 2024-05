Exclusiva | El Padre Rojas, líder de las clarisas rebeldes, cuestiona al Papa y Ana Rosa Quintana reacciona: "Ofende usted a millones de personas"

Las monjas clarisas de Belorado se han apartado de la Iglesia tras una desavenencia económica y ahora estarán bajo la tutela del padre Rojas, obispo excomulgado

"En España solo hay dos Obispos legítimos y uno es un servidor", decía el Padre Rojas en 'TardeAR'

La defensa del sacerdote portavoz de las monjas clarisas de Belorado: "Sus superiores estaban intentando humillarlas"

Tras entrar en el convento de las monjas clarisas que han roto con la Iglesia, las religiosas cuestionaron al Papa y ahora, 'TardeAR' habla por primera vez con el llamado Duque Imperial, obispo excomulgado en el año 2019 bajo cuya tutela estarían ahora las religiosas. En su entrevista, cuestiona al Papa y sorprende a todos con unas polémicas palabras sobre el holocausto.

El origen de la polémica entre las monjas clarisas de Belorado y el Arzobispado

Las monjas Clarisas del Monasterio de Belorado se muestran en desacuerdo con la Iglesia Católica a raíz de un conflicto por la venta de un convento: ellas querían venderlo para comprar un monasterio pero el arzobispado ha impedido la venta, lo que ha provocado que las religiosas se aparten.

Al parecer, se habría frustrado su plan porque la Iglesia sospecharía que tras este plan estaría Pablo de Rojas, el obispo excomulgado. De hecho, las clarisas habrían anunciado ahora su intención de apartarse de la Iglesia y estar al lado del obispo.

El Padre Rojas cuestiona al Papa

En directo en 'TardeAR' nos ha contado que conoció a esta orden hace en torno a un año comprando unas trufas en el convento, tiempo en el que han abordado temas "de diferentes manadas" y, en los últimos tiempos, en concreto sobre la "vacante de la sede petrina".

Y es que su agrupación tiene una asociación y una fundación como figuras jurídicas y se consideran "parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana" solo que, en su opinión, solo hay "dos obispos legítimos", él es uno de ellos y el otro quien le ordenó a él: "No hay otro".

El Padre Rojas niega que quiera fundar su propia Iglesia. Asegura que su objetivo es continuar con lo que se le ha legado, cuestionando a todos los Papas desde Pío XII, de hecho, les llamaba por su nombre de pila y hablaba de sus "alias" como Sumo Pontifice, lo que motivaba la pregunta de Ana Rosa Quintana: "¿Y usted qué alias tiene? Usted está ofendiendo a 1600 millones de personas que pertenecen a la Iglesia Católica y que tienen a su Santidad en el Papa", replicaba la presentadora.

Ana Rosa le preguntaba entonces qué le parece el Papa actual y el Padre Rojas respondía: "¿Bergoglio? No voy a entrar, es un hereje evidentemente pero no voy a hace run análisis moral de él, no me compete y no es el momento".

Cuestiona el holocausto y habla del franquismo

Sus palabras sobre el Papa no son las únicas declaraciones polémicas del Padre Rojas y es que dice que no añora el franquismo porque no lo conoció pero sí que se declara "un gran admirador de la doctrina social que él impuso en España y todo lo que prosperó España después de la guerra civil provocada por los mismos que nos están gobernando, los socialistas y los comunistas".

Por otro lado, ante las preguntas sobre el holocausto, sorprendía una vez más con sus palabras: "La palabra holocausto no se puede tipificar para ese exterminio, es lo que se dijo y un servidor es partícipe de lo que dijo ¿Que hubo muertos y muchos? Sí ¿Campos de concentración? También".

El Padre Rojas explica su alto nivel de vida

En diversas fotos hemos visto al Padre Rojas en una vivienda con una profusa decoración y rodeado de empleados de servicio que hasta llevaban uniforme. Sin embargo, cuenta que aunque no recibe un sueldo, su fundación y su asociación reciben dinero "por vías del Estado" y también "por vías de los miembros de la asociación" con lo que son "autosuficientes".

Además, dejaba claro que no se trata de personal de servicio sino de "numerarios auxiliares". En total, son siete sacerdotes sin contar a los religiosos y añadía: "Numerarios que pueden ser casados o con votos privados son más, alrededor de 200, no usan hábito ni utilizan distintivo religioso".

La situación de las monjas clarisas de Berolado

En cuanto a la operación inmobiliaria origen de la polémica de las clarisas con la Iglesia, asegura que él no es el benefactor que les dio el 1.2 millones de euros que les faltaba por pagar.

Ahora, la orden depende de él, pero ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Según el Padre Rojas, ellas "han renegado ya" y van a realizar sus "votos solemnes".