Ana Rosa Quintana, tras la carta de Pedro Sanchez: "A lo que no tiene derecho un presidente del Gobierno es a dejar a la ciudadanía en vilo cinco días"

La carta de Pedro Sánchez en la que apunta que suspende su agendas cinco días para valorar si renuncia a o no genera la polémica. Ana Rosa Quintana se hacía eco de la noticia en 'TardeAR' minutos después de producirse, al final del programa y, 24 horas después, la presentadora lanzaba unas preguntas.

"La palabra del día hoy es ¿Victimismo o no? Desde ayer por la tarde hemos asistido a varios términos inéditos en democracia y cada uno genera una incógnita a los españoles", empezaba a decir la presentadora y señalaba el primero: "dimisión en diferido", apuntando que "jamás" un presidente del Gobierno había anunciado una "posible dimisión".

Ana Rosa reconocía el derecho de todas las personas "a quebrarse" pero añadía: "A lo que no tiene derecho un presidente del Gobierno es a dejar a la ciudadanía en vilo cinco días".

En tercer término, Ana Rosa se pregunta si se trata de un "chantaje sentimental": "Sánchez se parapeta en su mujer señalando que es un hombre profundamente enamorado que vive con impotencia el fango que esparcen sobre ella? ¿Por qué deja al país en suspenso cogiéndose un puente de cinco días si se trata de una decisión puramente sentimental? ¿Quiere movilizar a la sociedad a golpe de sentimientos? ¿Dónde ha quedado la resiliencia que debe tener un presidente, esa convicción que le convirtió en el hombre del no es no?"

"¿Ese sufrimiento es una confesión sincera o se trata del narcisismo de un hombre que sobrevivió al destierro de su propio partido? ¿Es un plebiscito populista y maquiavélico de conmigo o contra mí? Solo hay dos opciones, dimite o no dimite. El lunes España conocerá la respuesta y se admiten apuestas. La mía es: no es no", concluía la presentadora.