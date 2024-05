El caos se apodera del plató: Marina Riverss, Mario Vaquerizo y Manuel Díaz "El Cordobés" se ponen al frente del programa

Marina Riverss se ha sorprendido cuando le ha propuesto el reto y ha advertido de que no lo iba a hacer muy bien. Por otro lado, Mario Vaquerizo ha escuchado las indicaciones de lo que tenía que hacer y el plató se ha echado las manos a la cabeza : "Estamos perdidos", ha comentado Marina Riverss.

Mario Vaquerizo le ha comunicado a "El Cordobés" que no le hablase porque estaba atendiendo a las indicaciones: "Que no me hables tanto Manuel, que ahora estoy escuchando lo otro. ¡Un poco de calma!" Los tres han comenzado la noticia que debían cubrir y el caos se ha apoderado del plató ante la atenta mirada de Ana Rosa.