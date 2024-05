Ana Rosa Quintana, atónita con el testimonio de un hombre que ha okupado una casa de lujo: "Me he quedado sin palabras y mira que llevo 40 años de profesión"

Samuel y su mujer, María, han okupado una casa de lujo en Menorca valorada en 700.000 euros

"Me he quedado sin palabras y mira que llevo 40 años de profesión", decía Ana Rosa Quintana

La indignación de Ana Rosa Quintana con el caso las viviendas okupadas a pesar de tener una orden de derribo: “¿Qué quieren los okupas, que les indemnicen a ellos?”

Tras el testimonio de María Iguazo, 'okupa premium' que vive ahora en una casa de 700.000 euros, su marido Samuel intervenía en 'TardeAR'. Era el encargado de responder a sus exvecinos, quienes le acusan de todo tipo de altercados y Samuel lo negaba todo, cuestionaba también a la guardia civil y Ana Rosa Quintana se mostraba tajante.

El polémico vídeo de María Iguazo, conocida como 'okupa premium'

"Esto ni Beyoncé", así presumía María Iguazo en sus estados de whatsapp del chalet que acababa de okupar en Menorca, una mansión de lujo valorada en 700.000 euros y muy cerca de la playa. El caso indignaba a Ana Rosa Quintana, que le preguntaba por qué se habían ido de su casa anterior, también okupada, en la que vivía con sus cinco hijos y su marido: "No es que no me gustara, sino que estaba habiendo últimamente muchos problemas, gente conflictiva..."

"¿El BMW que está en la puerta es vuestro?", preguntaba la presentadora pero ella lo negaba: "Es de los vecinos de al lado, lo que pasa es que yo digo que es mío".

El testimonio de Samuel

24 horas después era su marido el que intervenía en directo en el programa a raíz de las declaraciones de sus anteriores vecinos, también okupas, que acusaban tanto a Samuel como a María de ocasionar conflictos. "Queremos estar tranquilos, esta gente no dan ni tranquilidad ni paz", se quejaban estos okupas y admitían que han puesto alarma en las casas en las que viven: "Te entran en las casas, no pican como una persona normal, pican con hachas".

En directo en 'TardeAR', Samuel aseguraba que fueron ellos los primeros en denunciar porque sus ya exvecinos les rompieron la moto, el coche y los cristales "a hachazos": "La guardia estaba allí y no hacía nada", decía.

Es más, Samuel llamaba "corruptos" a unos agentes y Ana Rosa Quintana perdía la paciencia: "Mucho cuidadito con meterse con la guardia civil". Samuel decía tenerlo todo grabado, su mujer pedía que dijeran la verdad y la presentadora añadía: "Sí, sí. Tú graba, que te vas a ir al juzgado por grabar".

Sin embargo, Samuel insistía en que cuando todo sucedió, la guardia civil dejó irse a los supuestos agresores: "Los tenemos denunciados".

Ana Rosa Quintana quería saber si también eran okupas en su casa anterior, él asentía y ella replicaba: "Pero tienes para BMW y moto". Samuel explicaba que los compra muy baratos para arreglarlos y venderlos pero la presentadora le preguntaba si no podía pagar con ese dinero el alquiler: "No, para alquiler no tengo".

Tanto Samuel como su mujer cuentan que pagaron una entrada a un chico de Marruecos que quiere cobrarles un alquiler pero al que no han vuelto a ver y Ana Rosa explicaba que el equipo del programa no ha logrado encontrarle. "Mis niños no van a estar sin un techo y asustados", explicaba él.