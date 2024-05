Ana Rosa Quintana se emociona con el gesto de un joven con sus padres: "Me has hecho llorar"

"A partir de hoy, vuestra hipoteca está liquidada", decía David y la madre, incrédula, no se lo podía creer: "¿Van en serio?", le preguntaba. Y es que María y José han trabajado todas su vida muy duro para que a sus hijos no les faltara de nada y aún les quedaban unos años por delante de hipoteca.

"Ya no tenéis que trabajar tanto como lleváis toda la vida haciendo", les decía él y su padre, sin palabras, lloraba: "Hace poco os dije que lo más importante era que tuvierais salud y que os tenía que cuidar, que no os preocuparais, que nunca iba a faltar nada".

La familia entera se fundía en un abrazo y Ana Rosa Quintana decía en directo a David: "Hijo, me has hecho llorar a mí"; "me hace mucha ilusión que me digas esas palabras, si se ha mandado un mensaje positivo, yo contento", respondía él.