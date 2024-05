Tamara Falcó se pronuncia sobre la incertidumbre de su maternidad: "Íñigo y yo estamos deseando ser padres"

Tamara Falcó ha sido muy sincera en la última entrevista que ha dado para la revista 'Yo Dona' . La marquesa de Griñón ha hablado de su matrimonio, de su madre y sobre todo de la incertidumbre de su maternidad. Lo que ha dejado claro es que Tamara Falcó es la digna heredera de la 'reina de corazones' al no parar de protagonizar portadas.

Sin embargo, en la entrevista ha puntualizado que le costó mucho superar la infidelidad antes de la boda : "Para mí la mentira me horroriza. Creo que tienes que intentar perdonarlo todo. Lo bueno de perdonar es que tú también dejas una carga. Perdonar es un don, no le habría podido perdonar por mi sola... Hubo tanto daño ahí que sí que es verdad que todas esas heridas necesitas mucho tiempo para sanarlas".

Lo que más ha destacado de las palabras de Tamara Falcó ha sido que ha hablado sobre su maternidad: "Estamos deseando ser padres". No obstante, ha explicado que igual no se puede dar: "Estoy siguiendo el programa de 'Fertilitas', pero igual no puede ser. Lo asumo con mucha paz".