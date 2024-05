Leo Blanco, el hombre que se ha operado 13 veces para convertirse en el doble de Michael Jackson: "He invertido 150 mil dólares"

La similitud con el cantante es realmente sorprendente y Frank Blanco ha advertido al resto de colaboradores del plató que se trataba de su doble. Leo se ha sentido muy ilusionado de compartir con los espectadores su experiencia de transformación : "No es tan terrible como a veces se cuenta... Cuando uno empieza con una cirugía no dice 'voy a hacerme trece cirugías".

Por otro lado, ha revelado cuánto dinero ha invertido para parecerse a Michael Jackson: "En mi caso no he gastado, sino que he invertido porque desde los 15 años quise trabajar de esto... Creía que esto era un punto importante para llevar mi trabajo al punto profesional y ya he invertido unos 150 mil dólares, que gracias a mi trabajo los he podido multiplicar".