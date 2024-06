Primeras palabras del nieto de Julián Muñoz tras la broma sobre su abuelo: "No me río"

La broma se le ha ido de las manos. Fran Redondo publicaba en redes sociales una foto con una alusión a su abuelo, Julián Muñoz, y las críticas no tardaban en aparecer. A tal punto ha llegado que Mayte Zaldívar se ha disculpado públicamente y él mismo ha reconocido su fallo.

"Ahora con la que he liado con la polémica esta", decía en unas declaraciones a 'TardeAR'. Eso sí, el nieto de Julián Muñoz apuntaba que si a alguien le tendría que afectar es a su propia familia: "La broma es de mi abuelo, yo no me meto con nadie".