Exclusiva | Las imágenes de Mayte Zaldívar y Fernando Marcos que podrían implicar más que una amistad

'TardeAR' ha sacado a la luz unas imágenes de dos personas que tienen que ver con el entorno de Julián Muñoz, se trata de Mayte Zaldívar y Fernando Marcos . La expareja no no se separa ni un momento y están apoyando en todo lo que pueden al exalcalde de Marbella con su dura enfermedad.

En las imágenes se ha podido comprobar que Mayte Zaldívar y Fernando Marcos siguen manteniendo una bonita complicidad , a pesar de estar separados. La boda de Mayte con Julián Muñoz no ha sido un impedimento para que ambos de sigan llevando bien, por lo que la expareja después de pasear ha ido a comer a un restaurante cerca de la playa.

Luis Pliego, el director de la revista 'Lecturas' ha añadido más información sobre estas imágenes en exclusiva. Pliego ha confesado que Mayte Zaldívar y Fernando Marcos siguen viviendo juntos : "Me siguen contando que cohabitan". Tras esto, ha explicado si siguen manteniendo una relación de pareja en vez de una de amistad.

El director de la revista ha explicado que no puede confirmarlo: "Pareja se supone que es de Julián, están casados. A mí lo que me contaron es que Julián vive con una de las hijas y Fernando y Mayte comparten techo en uno de los apartamentos en el edificio en el que viven". Antonio Montero ha apostado a que todo lo relacionado con la boda es un fraude: "No sé si esta situación es un fraude legal".