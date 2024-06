El terrible testimonio de una mujer que ha sido disparada por tres encapuchados: "Quiero olvidarme de todo"

El principal motivo que he llevado a los ladrones hasta la casa de Vanesa ha sido la caja fuerte llena de diner o. Vanesa Álvarez ha explicado cómo ha vivido todo lo ocurrido aquella noche y también cómo se está recuperando: "Misteriosamente me estoy recuperando. Quiero que pase rápido esto y olvidarme de lo que pasó".

Vanesa Álvarez ha señalado que todo se vivió de forma muy rápida: "Yo estaba hablando en el sofá con mi marido y mi perro empezaba a ladrar. Me levanté y cuando pasé por el umbral de la escalera, se me abalanzaron tres encapuchados". Vanesa ha comenzado a llorar recordando esa terrible noche.

Según Vanesa, los médicos le han revelado que la bala que le dispararon iba directa a matarla . Además, ha explicado que los ladrones buscaban dinero y también que no era de España debido a la forma en la que hablaban: "El acento era del este, españoles no eran".

Vanesa Álvarez ha querido compartir lo que sintió en el momento en el que la bala atravesó su mano y le impactó en el hombro: "Cuando me disparan yo lo único que noto es mucho calor en la mano, para nada se me había ocurrido que me habían metido por aquí la bala".

Lo único que le preocupaba a Vanesa aquella noche era que los ladrones no entrasen a la habitación de sus hijas menores de edad. Vanesa ha explicado entre lágrimas lo que les comentó a los asaltantes para que no entrasen a la habitación de sus niñas: "Por favor, no entréis y entonces me dijeron que esto no tendría que haber pasado".