Tras la detención de Carlos Navarro, el que era fugitivo ya lleva 48 horas en prisión y los compañeros de la cárcel han podido hablar en exclusiva para 'TardeAR' . Según el compañero del módulo, los presos no le van a recibir con los brazos abiertos : "Le van a meter en un módulo protegido y no le va a pasar nada. Le hemos estado viendo y comentábamos de él. Es racista y por eso puede tener problemas con eso".

Por el momento, 'El Yoyas' se ha adaptado muy bien a su nueva vida . El que fuera ex concursante de 'Gran Hermano 2' en aquellos años 2000, se ha adaptado perfectamente a la prisión y ha conseguido los bonos del tabaco y de a cafetería. Carlos Navarro ya habría hecho amigos y estaría encantado con la comida .

Sin embargo, el compañero del módulo de la prisión ha explicado que la comida es horrible: "No sé qué clase de comida comería afuera, pero la comida de aquí no es buena. Por otro lado, ha indicado que lo único que va a tener dentro es su propia ropa: "No te dejan gorras ni nada. Yo tenía tele y ventilador".