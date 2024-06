Marta López da la versión de los amigos sobre la ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez: "Tienen vidas diferentes"

Una de las colaboradores de 'TardeAR' ha reafirmado las palabras de Escassi y ha defendido que la pareja ha roto, pero no por infidelidades . Lo primero que ha querido explicar Marta López es que las infidelidades se tienen que llevar con mucha dignidad: "Aquí ha habido de todo, que los cuernos duelen cuando salen. Se llevan con dignidad".

Marta López ha comentado que Álvaro no le ha sido infiel a María José Suárez: "Esta vez no se ha dejado la relación por una infidelidad. Durante todos estos años que llevan juntos no es la primera vez que lo dejan, o están en crisis, o que se separan, o que hay rumores, o que incluso hemos visto imágenes de Álvaro en discotecas con chicas que han salido hablando..."