Álvaro Muñoz Escassi aclara su ruptura con María José Suárez y su amistad con Hiba Abouk: "Quiero rehacer mi vida"

Álvaro Muñoz Escassi ha llamado a 'TardeAR' para zanjar todas las especulaciones que se han dicho sobre una posible infidelidad con Hiba Abouk

El jinete ha manifestado que no hay nada con Hiba Abouk: "Tengo una amistad, es una mujer estupenda"

Exclusiva | Escassi, tras su ruptura con Mª José Suárez: “Hiba Abouk es mi amiga, estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie”

Álvaro Muñoz Escassi ha entrado en directo por teléfono en 'TardeAR' para aclarar todas las especulaciones y noticias que están saliendo a raíz de su separación con María José Suárez. El jinete ha optado por sincerarse en el programa, sobre todo para desmentir algunas informaciones que se han hecho públicas.

El jinete ha confirmado que la relación que tenía con María José Suárez desde hace cinco o tres meses hasta hoy ha sido un poco caótica: "María José y yo hemos estado mucho tiempo juntos bastante bien, hemos tenido muchos momentos bonitos y de tres meses para acá hemos estado mucho tiempo separándonos y volviendo".

Álvaro ha confesado que ya no hacían vida juntos y que se fue a vivir a otra ciudad: "Hace unos meses me vine a vivir a Madrid. Estaba más alejado". Por otro lado, ha comentado que hay mucha gente malintencionada que ha mandado unos mails con un contenido comprometido.

"Cuando pasa algo malo siempre la gente se quiere subir al carro hablando mal", ha arremetido Escassi contra esas personas. Las especulaciones sobre una infidelidad con Hiba Abouk le han afectado mucho a Álvaro: "Llamadlo como queráis, infidelidad o no. Quiero rehacer mi vida, intentando hacerlo bien, no he hecho nada malo. He vivido y me he podido equivocar".

Álvaro Muñoz Escassi ha zanjado el tema de la supuesta infidelidad que ha querido vender la gente: "Hablo con ella, me encanta estar con ella, hemos bailado, hemos compartido amigos y no hay que darle más historia. Lo que quiero aclarar es que con Hiba no tengo absolutamente ninguna relación".

Beatriz Archidona y el resto de colaboradores le han preguntado sobre si se le está encasillando al tener un pasado de infidelidades. El jinete ha afirmado que siempre se le critica por ese tema: "A la mínima de cambio se tira todo el mundo a mi cuello. Ni soy tan bueno ni soy tan malo".

Además, Álvaro está preocupado por si esta noticia de la supuesta relación con Hiba Abouk la está afectando su exmujer: "No sabéis lo que puedo sentir por si María José lo esta pasando mal o lo que pueda pensar. Si te enteras que tu pareja ha tenido relaciones sexuales a lo mejor no te lo esperas. Todo eso son cosas que pasan cuando uno esta medio separado, medio volviendo".

El jinete se ha arrepentido de haber intentado volver con María José Suárez porque era una relación que ya estaba casi cerrada: "No debí de ir al crucero e intentar solucionar o volver a estar con ella". Por otro lado, de Habi Abouk ha compartido en el programa palabras muy bonitas para ella: "Tengo una amistad con ella fantástica y es una persona estupenda".

Álvaro Muñoz Escassi ha finalizado la entrevista diciendo que ahora quiere desconectar de todo: "Estoy en un momento de mi vida que lo que quiero es... pasar el verano con mis hijos, disfrutar de ellos, estar con amigos y estar tranquilo. Seguir creciendo como persona, tengo un trabajo maravilloso, estoy sano y feliz. Les deseo a los demás que sean felices".

Por último, ha dejado claro que no tendría que haber insistido a María José para volver a a estar con ella: "Me tendría que haber conformado. No soy rencoroso. Por un mal final no voy a olvidar lo que he sentido por ella". Beatriz Archidona le ha dado las gracias por aclarar todas las dudas.

El mail que habría dinamitado la relación de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez

Jorge Borrajo, el director de la revista 'Semana', ha dado más detalles de los mails que recibió María José Suárez y que habrían provocado que la relación terminase. "Una chica le decía que tenía algo que contarle sobre Escassi que le incumbía", ha comentado el director de la revista.