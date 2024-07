La vidente acusada de estafar 300 mil euros a una mujer con discapacidad se defiende: "No tengo miedo, no he robado a nadie"

La adivina ha señalado que ella nunca había tenido ninguna denuncia antes de lo que ha sucedido en los últimos días: "No he tenido nunca ni una denuncia, al contrario, sigo manteniendo el primer cliente, que somos amigos". La vidente ha contado cómo entraron los Mossos d'Esquadra a su casa para detenerla: "Derribaron la puerta y yo diciéndoles 'por favor, que yo abro' y me dijeron que o me apartaba o me disparaban".

La pitonisa ha explicado que no tiene ningún temor porque según ella no le ha quitado el dinero a nadie: "Lo que tengo es pena. No tengo miedo porque no yo no le he robado a nadie ni le he estafado a nadie".