Habla el pasajero evacuado en helicóptero del barco Tenacia: "Tenían miedo de que se me disparase el desfibrilador"

Un helicóptero le ha llevado hasta el aeropuerto de Reus y nos contaba en directo en 'TardeAR' por qué ha sido el último en desembarcar: "Yo tengo un desfibrilador y si me tenía que tirar por el trampolín y los sitios tenían miedo que esa subida de adrenalina me disparase el desfibrilador".

Así que le han rescatado con un helicóptero: "Me han cogido en una cesta, me han subido y me han dejado aquí en el aeropuerto de Reus".