El jefe de Salvamento Marítimo confirma los daños que ha sufrido el 'Tenacia' tras el incendio

Sin embargo, José Ramón ha señalado que todavía no se conoce cómo se produjo el fuego en la sala de máquinas de 'El Tenacia': "La causa del incendio de momento se desconoce. Es cierto que el barco emitió una señal de socorro a través de la radio diciendo que tenía un incendio en la sala de máquinas e inmediatamente ellos activaron el sistema contra incendios y esto evitó que el fuego se propagara al resto del buque".

El jefe de Salvamento Marítimo ha indicado que ha habido desperfectos con unos coches y camiones que se encontraban cerca del fuego : "No obstante, en la cubierta número 3, donde hay carga rodada, hubo algunos coches y camiones que fueron afectados por el calor y por las llamas y entonces de ahí que tuviéramos que traer mediante helicópteros efectivos de bomberos de la Generalitat de Cataluña para que realizaran labores de extinción conjuntamente con la tripulación de 'El Tenacia'.

En 'TardeAR' también ha podido hablar con Frank Blanco uno de los rescatados del 'Tenacia', que ha estado a la deriva debido a un incendio en la sala de máquinas. Iván Ros ha explicado cómo le han evacuado del barco: "Me han cogido en una cesta, me han subido y me han dejado aquí en el aeropuerto de Reus".