Mounir, el padre de Lamine Yamal, habla en exclusiva con 'TardeAR' antes de viajar a Alemania: "La humildad es lo más importante"

Nuestra compañera Elena Gómez ha podido hablar con el padre del joven jugador de la Selección Española, que nos relataba cómo está viviendo todo esto la familia : "Son personas muy amables, cercanas, no les gusta mucho el foco de atención, pero no dudaron ni un momento en atendernos. Están de los nervios por esta final, nos dicen que tiembla el barrio con los partidos de España".

El padre de Lamine nos relataba que está viviendo este importante momento para su hijo en su carrera futbolistica con naturalidad "agrado y felicidad" y es que asegura que es un sueño para todos ellos: "Lo es para toda la familia, para toda la gente que le quiere. Es una bendición de Dios y hay que estar agradecido". Que no quiere que todo el foco se ponga sobre su hijo en la final: "No solo es él la esperanza de toda España, son todos. No juega Lamine solo, hay que mirarles a todos".