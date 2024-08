Kike Quintana califica uno por uno a los personajes de la TV

Llegó al plató de la web de Telecinco.es contento y relajado. No está acostumbrado a dar entrevistas pero tampoco les teme. Kike Quintana tiene mucho recorrido en el mundo del entretenimiento y la cámara no lo asusta, aunque lo cierto es que debutó frente al público hace muy poco.

Su sección en el programa se llama 'Fila Zero', un espacio en el que prima la espontaneidad y donde tía y sobrino se hablan 'de tú a tú'. Para él, la presentadora es una referente y una "segunda madre", alguien a quien a veces escucha incluso más que a sus padres.

La carrera profesional de Kike ha dado un giro de 180 grados en los últimos años, y su espacio en la televisión ha ido ganando cada vez más peso, pero no es suficiente para él, quiere más. "Me veo presentando un programa", nos ha dicho en esta entrevista.

En diálogo con la web no solamente ha repasado su carrera sino que también ha hablado un poquito de su vida personal. Se sabe que va a casarse muy pronto, en septiembre, pero piensa que eso no será de interés mediático y asegura que no vendería la exclusiva de su boda.