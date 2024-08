Alejandra Grepi fue quien avisó a emergencias cuando su amigo Carlos Ferrando no contestaba

La actriz era íntima amiga del periodista del corazón y confirma que falleció ayer a las 12:30

Muere el periodista Carlos Ferrando a los 76 años, famoso por sus crónicas del corazón

Alejandra Grepi, íntima amiga del periodista Carlos Ferrando, atiende a ‘TardeAR’ horas después de la muerte del referente de la prensa del corazón. Alejandra narra que fue quien alertó a emergencias y lo duro que fue el momento en el que le comunicaron que Carlos se había ido.

El periodista Carlos Ferrando ha muerto a los 76 años y desde ‘TardeAR’ hablamos con Alejandra Grepi, una de sus íntimas amigas: “Estoy sobrepasada por los acontecimientos. La noticia la hemos querido dar hoy, pero Carlos falleció ayer a las 12.30 de la mañana”, explica.

La actriz relata en ‘TardeAR’ que por motivos legales no han podido comunicar ni custodiar el cuerpo de Carlos Ferrando antes: “Lo hemos hecho así porque así nos lo han pedido las circunstancias, sus amigos no podíamos hacernos con el cuerpo de Carlos, teníamos que esperar a la resolución de un juez para que nos dejara. Es decir, primero está la familia y luego los amigos. Como no han encontrado ningún familiar, porque tenía un hermano con el que no tenía relación, pues por fin hemos conseguido ya poder hacernos cargo del cuerpo”.

El último adiós a Carlos Ferrando, el 15 de agosto

Alejandra Grepi informa en ‘TardeAR’ que será mañana cuando darán el último adiós a Carlos Ferrando.

“Mañana día 15 será su tanatorio, para quien lo quiera saber. Será en el Tanatorio de San Isidro, de 2 a 8 de la tarde”, detalla.

Alejandra Grepi alertó a emergencias al no encontrar a Carlos Ferrando

La actriz Alejandra Grepi fue quien alertó a los servicios de emergencias al no dar con su amigo y relata en ‘TardeAR’ cómo fueron esos duros momentos.

“Realmente no lo encontré. El resto de los amigos estaban fuera de vacaciones, la única que este mes de agosto podía estar con Carlos era yo. Yo cada dos días quedaba con él. El viernes comimos juntos, el domingo le llamé y no me lo cogió, pero no le di importancia porque él se olvidaba muchas veces el móvil”, explica sobre los días previos a la muerte de Carlos.

Alejandra explica que el lunes ya sí que se alertó al no poder hablar con su amigo: “Pero ya el lunes cuando le empecé a llamar insistentemente y no me lo cogía, pues el martes por la mañana cogí y fui a su casa. Yo tengo llave, los cuatro amigos tenemos. Yo intenté abrir, pero la llave estaba puesta”.

La actriz detalla que fue el martes cuando acudió a casa de Carlos: “Él siempre cuando duerme deja la llave puesta. Yo aporree, pero no contestaba, así que fui a los bares, que él siempre suele ir a dos y no lo encontré. Y lo que me alarmó es que me dijeron que desde el sábado no le habían visto”.

Fue entonces cuando Alejandra contactó con emergencias: “Me preocupé muchísimo porque eso no era normal, él era de rituales. Entonces llame al 112, vinieron los bomberos y luego el SUMMA”.

“Ellos por protocolo a una amiga no le pueden dar información. Ya llena de llanto les dije “soy su amiga del alma, por favor, decidme algo”, relata Alejandra, emocionada, sobre lo duro que fue no poder conocer que estaba pasando con su amigo por motivos legales.