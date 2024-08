Asistimos al rescate en directo de un barco en Formentera: la tormenta le ha hecho encallar en la roca

Además, explicaba que necesitaba ir "con paciencia y cuidado" para no provocar más daños: "Es para no romper el barco y que no haya un accidente".

"Lo hemos pillado bastante apurado, no se quería bajar del barco para no perderlo", relataba Fernando. Y es que él, aunque ha formado parte de salvamento marítimo, no tienen la equipación necesaria, con lo que se han centrado en las pequeñas cosas: "Lo que hemos podido ir ayudando hemos echado una mano, aquí tenemos al hombre que está súper contento de que no ha perdido el barco".