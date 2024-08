Amigos del presunto homicida de una anciana en Murcia cuentan que hubo "peleas": "Tuvo que pasar algo muy gordo"

El presunto homicida, de 52 años, intentó borrar las huellas del crimen predinedo fuego a la casa de la víctima de 90 años

Sus amigos aseguran que estaban enfrentados pero les sorprende el desenlace: "Para poder hacer eso, ha sido muy gordo".

Un reportero de 'VAV' capta en directo la detención del presunto asesino de una mujer de 90 años en Murcia

Ha sucedido en Puente Tocinos (Murcia). Una anciana de 90 años ha sido degollada presuntamente a manos de un hombre que, al parecer, buscaba en realidad a su nieto. El entorno del supuesto autor de los hechos se muestra muy sorprendido y nos habla del conflicto que les enfrentaba.

El presunto asesino y detenido es Paco, de 52 años. La mujer que ha muerto era la suegra de su hermana y, en el origen de todo, podría haber una discusión familiar pasada que se habría alargado hasta el presente. El detenido podría estar buscando a un familiar de Teresa, pero en su casa no habría obtenido respuesta, la mujer estaba en su patio interior y Paco habría accedido a él.

En la vivienda contigua, el nieto de Teresa escuchó un grito y un fuerte golpe, con lo que acudió rápidamente, se encontró la casa llena de humo y a su abuela en el suelo y es que el presunto autor de los hechos habría intentado incendiar la vivienda.

Con un ataque de ansiedad, su nieto alertó a los servicios de emergencia pero los sanitarios no pudieron hacer nada por la vida de la mujer.

Finalmente, la policía consiguió capturar al presunto autor de los hechos cuando huía y en 'TardeAR' hemos podido hablar con dos de sus amigos: "No sé, le tuvo que pasar algo muy gordo para que hiciese esa locura, era una persona o es una persona que jamás ha demostrado maldad con nadie, al revés, si ha podido ayudar, lo ha hecho", nos decía María José.

Pero ¿Tenía algún problema? Su amigo José Manuel asentía: "Sí, pero de llegar a hacer eso nunca lo hubiera creído, no me lo creo nunca..." Cree que en el pasado sucedió alguna pelea pero no entiende cómo se ha podido llegar a este punto: "Para poder hacer eso, ha sido muy gordo".

La versión del nieto de Teresa

En directo en 'Vamos a ver', Alejandro se mostraba muy afectado: "Nunca pensé que fuera capaz de matar a mi abuela, no le creí capaz de algo así, pensé que iría a por mí o a por mi hermano, no a por ella. Mi abuela no se metió en medio, ella estaba tranquilamente en su casa y él se metió allí y la escuchamos gritar, sentí un golpe y cuando me di cuenta de que había saltado a casa de mi abuela ya era demasiado tarde, ella ya estaba tirada en el suelo".

Además, quería dejar claro que no es verdad lo que se ha dicho de que se ocultó en casa de su abuela: "Yo me encerré en mi casa por miedo a que nos hiciera algo a mi pareja o a mí, pero no es verdad que mi abuela se metiese a defenderme".