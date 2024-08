Crimen de la anciana en Murcia: "Mi abuela estaba tirada en el suelo, una escena terrorífica", relata el nieto de la fallecida

"Después de eso pasaron dos años, no sabemos nada de él y justamente ayer me tocó el timbre. Yo llamé a mi madre y le dije: ‘mira, que está tu hermano aquí’. Le vi que estaba dando vueltas a la casa y ahí llamé a la Policía. Me dijeron que iban a venir. Seguidamente, a los dos minutos me llamaron y me dijeron que no podían venir. Escasamente dos o tres minutos después escucho un golpe muy fuerte en la casa de atrás, porque la casa de mi abuela y la mía están juntas. Escuché un golpe y seguidamente un grito de mi abuela. Yo me quedé en shock, no sabía que hacer", relata.