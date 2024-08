Maite Galdeano, en directo en 'TardeAR' tras el conflicto con su hija, Sofía Suescun: "Son momentos duros"

Álex Álvarez buscaba el testimonio de Maite, que intervenía en directo pero se negaba a entrar en detalles: "Me da pena que estéis con este calor. Todos tenemos lo nuestro pero entendedme a mí. No voy a decir nada", decía.

"¿Cómo estás tú?", le preguntaba el reportero y ella replicaba: "Imagínatelo". Sin embargo, no quería responder cuando le preguntaba si cree que se va a solucionar o no: "Lo siento, son momentos duros".

Así, intentaba marcharse y lo hacía lanzando un mensaje a sus seguidores: "Agradecer a todo el mundo que me está apoyando, la verdad".

Sin embargo, Sofía tiene muy claro que esto no es más que un "chantaje emocional" más que se suma a los que, asegura, ha tenido que sufrir "diariamente": "A la vista está que no respeta mi decisión (...) No puedo vivir con miedo a que en cualquier momento viole mi intimidad de esta forma".