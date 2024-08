Maite Galdeano solicita la ayuda de un mediador para solucionar sus problemas con su hija Sofía: "Tenemos una cita en la CAF"

Si los mensajes en redes sociales publicados por Maite Galdeano pidiendo casa y "ser rescatada" nos dejaban sin aliento, parece que la madre de Sofía Suescun no ha hecho nada más que empezar y, a pocas horas de que su hija se siente en el plató de '¡De viernes!' para hablar de la crisis familiar, Galdeano ha respondido en sus redes sociales.

Descuadrada tras enterarse de que Sofía Suescun va a dar su versión de lo que le ha hecho tomar la drástica decisión de terminar la relación con su madre, Maite le ha hecho una propuesta a través de sus redes sociales: "La familia está en un estado de estrés que no se puede aguantar y no podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Por eso, pienso que una mediación familiar que incluya un psicólogo familiar para todos es la mejor opción. Tenemos una cita en la CAF (Centro de Apoyo a la Familia) Por favor, acepta la mediación. Un beso, Maite", escribía.

Pepe del Real , tras aconsejar a Maite Galdeano de que quite los datos personales de la persona que les atendería en el centro, ha contado que ha podido hablar con dicho centro y que le han confirmado que Maite ha pedido una cita allí.

"Tienen que estar de acuerdo las dos personas. Nosotros no llamamos a nadie. Tienen que venir las dos partes convencidas y dispuestas a solucionar su problema", nos ha contado Pepe del Real tras hablar con una de las funcionarias de este centro.

Isabel Rábago apuntaba que se trata de un tipo de mediación en la que ambas partes tienen que estar de acuerdo, que tiene la ventaja de que no es necesario llegar ante un juez pero no entra en los planes de Sofía.

"A la vista está que no respeta mi decisión", decía Sofía de su madre en un mensaje a Isabel y añadía: "No puedo vivir con miedo a que en cualquier momento viole mi intimidad de esta forma".

Para ella la mediación es "un chantaje más" como otros a los que se ha visto sometida "diariamente" y que para ella solo tiene un objetivo: "El fin de no aceptar la realidad, su problema y mi decisión. Me he pasado media vida y n