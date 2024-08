El cara a cara más esperado de Ana Rosa y Jorge Javier Vázquez: "Te he llegado a odiar mucho durante una temporada"

Tema en el que profundizaban, entre risas y mostrando el buen rollo que hay entre ellos. Del que Ana Rosa quería dejar claro que esto no fue así: "No deberías fiarte de lo que dicen, si no llamar por teléfono y preguntar, ¿tú crees que yo tenía alguna necesidad de venirme a la tarde?". Como también quería dejar completamente claro que ella "jamás ha criticado a 'Sálvame' ni a ningún compañero" y que ha tenido muy buen relación con los productores y directores de este programa: "Ha habido discrepancias, pero no enfrentamientos".