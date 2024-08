Álvaro Muñoz Escassi se sincera de su relación con María José Suárez y desvela su actual situación sentimental: "Estoy soltero"

Ana Rosa Quintana anuncia que Álvaro Muñoz Escassi es nuevo colaborador de 'TardeAR'

Escassi, sobre María José Suárez: “Hemos vivido unos años muy bonitos, me quedo con eso"

Álvaro Muñoz Escassi ha decidido sentarse en el plató de ‘TardeAR’ para sincerarse y hablar largo y tendido en una entrevista con Ana Rosa Quintana, tras la que la presentadora ha anunciado que este es nuevo colaborador de nuestro programa.

Después de su ruptura con María José Suárez, salieron a la luz unas imágenes con Hiba Abouk, con la que se hablaba de que podían mantener un romance.

Aunque, tras esto, unas nuevas imágenes de Escassi acompañado de una chica a la boda de Jordi Cruz encendían de nuevo las alarmas de que Álvaro podría estar conociendo a esta mujer y que el romance del que se hablaba con la actriz ha terminado.

De todas estas cuestiones de las que ha hablado el jinete español en una entrevista íntima con Ana Rosa en nuestro programa y en directo desde el plató.

Pero antes, el programa comenzaba con Escassi contando cómo está tras todo lo sucedido: “Sorprendentemente estoy muy bien, ha sido una situación bastante de vivir, llevo mucho tiempo en este mundo y lo he vivido muy bien. He sentido mucho cariño, mis amigos siendo mis amigos, la gente que me quiere me quiere más”.

“Mientras yo hable de mí y de mi forma de entender la vida no hago daño a nadie”

“Yo soy muy práctico, cada uno tiene sus motivos y sus razones, hay que ponerse en el pellejo de cada uno. Entiendo a las personas, las vivencias y situación de cada uno, como lo que pueda sentir cada uno y lo respecto”, decía, como también afirmaba que no se arrepiente de haberse abierto tanto en la entrevista que dio en ‘De Viernes’: “Mientras yo hable de mí y de mi forma de entender la vida no hago daño a nadie”.

Además, se pronunciaba sobre el daño que ha podido hacer a María José con todo esto: “Al final, en todas las separaciones cada uno tiene una forma de verlo y actúa como cree. En mi caso nunca ha sido con maldad”.

“Yo no te digo que sea la mejor persona del mundo, pero no me veo hablando de una persona con la que he compartido tiempo de mi vida. Cada uno tiene su versión y su vida, pero mi relación se queda para mí. Más del 50% de la culpa me la achaco yo, pero las parejas son parejas y ninguno es tan bueno ni tan malo”, dejaba claro.

“¿Estás enamorado?”, le preguntaba Ana Rosa y este respondía con un “siempre”. Aunque aclaraba que "ahora mismo está soltero".

Se pronuncia sobre María Jose Suárez

Profundizando en la ruptura con María José Suárez, este se pronunciaba: “Las parejas con parejas, cada uno tiene su percepción de lo que vive y cómo lo vive. Pasan las cosas que pasan, se terminan y punto”.