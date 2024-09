Mainat, sobre la sentencia contra su exmujer, Ángela Dobrowolski: "Celebro que haya quedado claro que me intentó matar"

El productor de televisión, comenzaba explicando, que él siempre ha defendido que su exmujer "no estaba en su sano juicio", aunque asegura, que le han hecho varias pruebas psiquiátricas y siempre han determinado que no tiene ninguna enfermedad mental: "Eso no quiere decir que no tenga brotes psicóticos , que si los reconocen los médicos, que le pueden hacer obrar de una manera anormal".

Respecto a la llamada que Ángela Dobrowolski realizó a emergencias, en la que tardó unos 25 minutos en llamar, dejan ver a Mainat, que aún no sabiendo si se arrepintió o no, si demuestra que no tenía muy clara su cabeza: "No sé si podía estar colocada y no tener claras sus ideas, pero es verdad que terminó llamando y eso me salvó".