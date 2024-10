Perla y María llegaron a romper su amistad de más de una década por el falso 'Pablo': "Fue por la manipulación de una psicópata"

Pablo, el hombre perfecto capaz de enamorar a las mujeres, realmente no existe . Después de descubrir el testimonio de una de sus víctimas, que llegó a mantener un año y medio de relación, en 'TardeAR' conocemos la historia de dos amigas que llegaron a enfrentarse por él .

"María en ese momento vivía fuera de España y nosotras manteníamos un contacto muy fluido por cuestión de su libro porque estábamos colaborando y haciendo cosas juntas. De repente me dice, 'tía, me he enamorado", recordaba, por otra parte, Perla en 'TardeAR'.