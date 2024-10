"Una mujer usurpaba la identidad de mi novio": el durísimo testimonio de Tania que ha sorprendido a Ana Rosa

Precisamente Tania ha estado en 'TardeAR' este martes y ha sido entrevistada por Ana Rosa Quintana . Tania no es la única que ha sufrido esta 'estafa', por llamarlo de alguna manera. Tania estuvo enamorado del falso "Pablo" un año y medio de relación: nunca le ha llegado a conocer. "No lo vi nunca. A última hora siempre pasaba algo", señala Tania en directo en el programa de Telecinco.

Además, cuenta que todo ha sido como una relación física normal: "Vas profundizando y confiando y yo pensaba que no se podía, pero te enamoras del alma y de la voz. Estaba muy ilusionada" . Pero hay un punto de inflexión que viene dado cuando una amiga del falso "Pablo", llamada Elena Ramiro , se pone en contacto con Tania: "Me dio mucha confianza poder conocerla. Era la que alimentaba el sentimiento que tenía".

Tania llegó a pedir el traslado de su trabajo: "Me olí que pasaba algo. Me cerré todo Andalucía, excepto Cádiz, que era donde supuestamente vivía él. Y nada, ni por esas". Es entonces cuando Elena, amiga de "Pablo", contrajo una enfermedad: "Al entrar en la UCI, Pablo desapareció. Yo dije: 'Aquí hay gato'. Estaba el marido de Elena y le hablé de Pablo. Me dijo que le conocía pero que no le había visto nunca y conseguí que se metiera en el teléfono de Elena".