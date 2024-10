La exsecretaria de Adolfo Suárez, sobre la supuesta relación con Bárbara Rey: "Las visitas acabaron siendo más cercanas"

Mariángeles López ha hablado sobre la estrecha relación que mantuvieron Bárbara Rey y Adolfo Suárez . En primer lugar, la exsecretaria ha señalado que ella tenía acceso a toda la información del que fue presidente de España: "Mi cometido no era más que ser secretaria. Yo formaba parte de la secretaría personal de Adolfo Suárez".

Mariángeles ha dejado caer que ambos tenían encuentros en Moncloa : "Creo que no hace falta ser muy listo. Esas visitas que empezaron como algo profesional, probablemente acabaron de una manera más cercana". Por último, ha dejado claro que todos los presidentes han conocido que Juan Carlos I y Bárbara Rey eran amantes y lo que hicieron fue salvaguardar la monarquía.

"No me podéis acosar de esta manera. Esto es delincuencia lo que me estáis haciendo", les ha advertido después. La vedette ha seguido caminando hasta la puerta de su casa y ha seguido esquivando a la prensa: "¡Quitaos de en medio!" Antes de cerrar la puerta dando un fuerte golpe, Bárbara Rey les ha increpado de nuevo: "¡No tenéis vergüenza! ¡Sois unos acosadores!"