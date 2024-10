El extrabajador del gabinete de la reina Sofía, sobre los audios del emérito: "Perjudica a la monarquía, ya no hay súbditos"

Lo primero que ha señalado han sido las palabras que le ha dicho la Ministra de Defensa a la reina Sofía en un acto militar: "Estaba muy seria y estaba esperando alguna pregunta indebida. Me han sorprendido las palabras de la Ministra de Defensa. Un poco fuera de lugar, como si la estuviera arropando".

La presentadora de 'TardeAR' ha explicado que Margarita Robles ha sido empática con ella: "Lo he interpretado como solidaridad femenina". José Luis ha asegurado que no debería haberlo hecho: "Por eso ha sido fuera de lugar. No creo que a la reina le haya agradado eso".