El hijo de Camilo Sesto reaparece con una aparente mejoría y su madre Lourdes reacciona: "Está desesperada y no sabe nada de él"

Atrás quedan los años donde el hijo de Camilo Sexto era feliz con su padre , una infancia rodeada de escenarios, focos y música que le acompañó hasta que se hizo mayor. Los colaboradores de 'TardeAR' han visto las imágenes y no han podido evitar preocuparse por su salud: "No lo veo un poco mejor, lo veo igual de mal", ha admitido Ana Rosa.

La periodista de la sección de 'SalseAR' ha comentado que ha podido hablar con Lourdes, la madre de Camilín . "La he visto muy preocupada. Me ha preguntado en esas imágenes cómo se veía a su hijo. Me dice que está desesperada con la situación y que no sabe qué hacer", ha señalado Requejo.

La colaboradora ha comentado que Lourdes no sabe nada de su hijo: "Lo que me dice es que ya no puede vivir entre tanto drama porque ya se hubiese ido de este mundo. No sabe absolutamente nada de él. Me han impresionado las palabras de Lourdes. Me han dejado con mal cuerpo".