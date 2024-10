Mocedades, Antonia San Juan o Disney, las nuevas víctimas de 'El Canario', la persona que estafó a Los Morancos

Misael no es el único autónomo que sufrió las estafas de Daniel 'El Canario'. Sebastián Aday cuenta cómo le engañó el falso promotor: " Consiguió cuatro actuaciones de las cuales tres no me pagó . Estamos hablando de 8.000 euros."

Maxi, un miembro del equipo de producción de Mocedades, explica cómo actuó el estafador en el concierto que conmemoraba el 45 aniversario de la banda: "Mocedades actuaba en un teatro de Sevilla. Él se acercó a Mocedades y, en verano del año siguiente, Mocedades decidió actuar con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Cuando se iba acercando la fecha, ya en 2016, se le iba recordando que Mocedades no actuaba nunca sin haber cobrado antes de subir al escenario y el hombre dijo que no tenía dinero. Diez minutos antes de empezar, se le avisó que si no pagaba, no subía el grupo. Yo le firmo el papel de que me hago cargo de pagarles el caché a Mocedades".