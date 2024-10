La desesperación de una hija que busca a su madre tras el paso de la DANA: "No hay rastro de ella desde ayer"

La DANA ya se ha cobrado más de 70 vidas . Pero no solo eso. Son muchas las personas que hasta este momento continúan desaparecidas . 'TardeAR' ha conectado en directo con Andrea , una joven que busca desesperadamente a su madre.

Pero, desde esa llamada, no han vuelto a saber de ella: "Se le apagó el móvil y desde ese momento no hemos vuelto a tener noticias de mi madre". Además, tampoco tienen información que pueda facilitar su búsqueda. Su madre salió de trabajar sobre las seis y cuarto, estuvieron paradas hasta las siete y media, y desde ahí ya no saben "nada más".