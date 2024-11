Las incongruencias de Pedro Sánchez y de Carlos Mazón en la gestión de la tragedia, vídeo a vídeo

"No os vamos a dejar solos" eran las palabras que pronunciaba Pedro Sánchez tras llegar a Madrid de regreso de su gira en la India hace en torno una semana. Tres días después, Sánchez le decía a Mazón en una comparecencia que "si necesita más recursos, que los pida". Posteriormente, reafirmaba el compromiso del Gobierno de España con la Comunidad Valenciana.

Más adelante, el discurso de Margarita Robles, ministra de Defensa, chocaba con el de Francisco Javier Marcos, jefe general de la UME. La ministra de Defensa aseguraba que cuando las lluvias torrenciales comenzaron azotar fuertemente sobre los pueblos (algunos más castigados que otros), "los soldados estaban preposicionados para poder actuar en determinadas zonas y era imposible porque la avalancha del agua no les dejaba llegar". Por otro lado, el jefe general de la UME señalaba que puede tener mil soldados en la puerta de la emergencia pero no puede "entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autorice".