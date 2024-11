Un reportero de ‘TardeAR’ ayuda a una anciana enferma llevándole todo lo que necesita: "Tenemos mucho estrés y miedo"

Las personas mayores están siendo las más vulnerables tras la tragedia por la DANA . Algunos de ellos no tienen a quién acudir para recibir la ayuda necesaria para sobrellevar el día a día. Es el caso, por ejemplo, de Ana . Tiene 70 años , vive en el centro de Catarroja y lleva ya una semana sin poder salir de su vivienda y, por consiguiente, sin comida.

Una vez había conseguido todo lo que Ana necesitaba, puso rumbo hasta su vivienda, donde ella esperaba con los brazos abiertos y muy agradecida. "Llevo sola con mi marido toda la semana. A los dos o tres días empezaron a venir ayudas, pero hay desorganización total. No sabíamos qué hacer, estábamos todos perdidos, hacíamos lo que podíamos", ha comenzado contando Ana.

La mujer ha asegurado que todo ha sido "un caos total", y que no han sabido por dónde tirar: "Al final yo tenía que ir hoy al hospital y gracias a Protección Civil he podido acudir, pero un estrés, un miedo... No sabemos cómo llamarlo, es mucha ansiedad y mucho abandono".