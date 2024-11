Los vecinos de Rubén e Izan, los niños desaparecidos desde el martes denuncian la falta de ayuda en Torrent: "Aquí no ha venido nadie"

Los vecinos de la zona de Mas del Jutge, en la localidad valenciana de Torrent en la que vivían los niños Rubén, de 5 años, e Izan, de 3, desaparecidos desde el pasado martes, han denunciado la falta de ayuda después de la DANA: "Aquí no ha venido nadie". "Nosotros no existimos", afirma Jonathan ocho días después de la DANA, con una gestión que califica de "penosa". Cree que los medios "no llegaron cuando tocaba", algo que considera "vergonzoso" y que le lleva a afirmar que se están "muriendo del asco".